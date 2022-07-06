HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da pitbullu gasp dehşeti saniye saniye kamerada

İstanbul’da pitbullu gasp dehşeti saniye saniye kamerada

06.07.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen Alman vatandaşı Türk bir genç, pitbullu üç gaspçı tarafından saldırıya uğradı. Genci önce darp eden üç gaspçı parasını ve cep telefonunu çalarak kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, adeta dedektif gibi iz sürem Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan gaspçılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabaha karşı cadde üzerinde yürüyen Türk asıllı Alman vatandaşı Mert D.’nin (30) karşısına bir şahıs çıktı. Şahıs genci tehdit ederek para istedi ancak Mert D. reddetti. Bunun üzerine şahıs saldırmaya başlayınca aralarında arbede çıktı. Genç direnmeye devam edince bu kez de şahsın suç ortağı elinde pitbull cinsi köpekle genci korkuttu. Devam eden arbedede ise 3 gaspçı gencin parasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

PITBULLA KORKUTUP GASP ETTİLER

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç yolda yürürken şahıslardan biri yolunu kesiyor. Tartışma sonrası çıkan kavgada taraflar yerde boğuşuyor. Arbede esnasında pitbullu diğer gaspçı gencin yanına gelerek onu korkutuyor. Şahıslar ardından gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçıyor. Genç de ayağa kalkarak uzlaşıyor. Olay esnasında bir aracın ise durup seyrettiği sonra uzaklaştığı görülüyor.

GASPÇILAR POLİSTEN KAÇAMADI

Olayın ardından gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Adeta dedektif gibi iz süren polis ekipleri, gaspçıların Müslüm Ö., Doğan Ö. ve diğer gaspçı olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda iki gaspçı metruk bir binadan kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 gaspçı ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece “gasp” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Havalimanı'nda çürümeye terk edilmişlerdi! "Hayalet uçaklar" satılıyorAtatürk Havalimanı'nda çürümeye terk edilmişlerdi! "Hayalet uçaklar" satılıyor
Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!
Altınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savunduAltınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savundu
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu pitbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Asgari ücrette dikkat çeken detay! Yüzde 60'ı...

Asgari ücrette dikkat çeken detay! Yüzde 60'ı...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.