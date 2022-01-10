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  4. İstanbul'da PKK'ya operasyon! "Avareş Bozan" yakalandı

İstanbul'da PKK'ya operasyon! "Avareş Bozan" yakalandı

10.01.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. da bulunuyor.

İstanbul'da PKK'ya operasyon! "Avareş Bozan" yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. yakalandı.

5 KİŞİYE GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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pkk Gözaltı İstanbul
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