HABER

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü! İşte operasyonda son durum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 04:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da, üç gündür İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik üç gündür operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, üç günde 69 kişinin gözaltına alınarak, hakkında cezai işlem yapıldığı belirtildi.

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü! İşte operasyonda son durum!

İstanbul’da gelen şikayetler üzerine, özellikle bazı ilçelerin merkezi ve işlek yerlerinde mesai saatleri dışında vatandaşlardan haksız yere para talep edildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'a yerlerde, vatandaşlardan haksız yere para alan “değnekçilere” yönelik 3 gün boyunca operasyon düzenlendi.

Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlara sivil trafik, asayiş ve trafik ekipleri ve bekçiler katıldı.

Polis ekipleri mesaisi bitmeyen noktalardaki görevlileri de Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tuttu. Şüpheli bulunan bazı kişiler de sorgulanmak üzerine gözaltına alındı.

Operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,“07.09.2019 Cumartesi günü 175 tane İSPARK’a ait otoparkta yapılan kontrollerde toplam 17 değnekçi şahsa işlem yapılmak üzere polis merkezlerine intikal ettirildi. 3 günde yapılan uygulamada toplam 69 kişiye işlem yapıldı” ifadelerine yer verildi.(İHA)

PARTNEREzhel'in konserlerden kazandığı para dudak uçuklattı! Rap müziğin yıldızları, bakın ne kadar kazanıyor!Ezhel'in konserlerden kazandığı para dudak uçuklattı! Rap müziğin yıldızları, bakın ne kadar kazanıyor!
Düğün salonunda yangın paniği!Düğün salonunda yangın paniği!
Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul İSPARK değnekçi

En Çok Okunan Haberler

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Düğün salonunda yangın paniği!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Erzincan'da büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Kanlar içerisinde caddeye kadar yürüdü! İhbarı alan ekipler harekete geçti!

Kanlar içerisinde caddeye kadar yürüdü!

Ekipler 3 kapıyı kırarak ulaşabildi! Böyle kurtarıldılar!

Ekipler 3 kapıyı kırarak ulaşabildi! Böyle kurtarıldılar!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!

Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.