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İstanbul'da polisi alarma geçiren olay: Çakmak versene yakayım bak

06.03.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da polisi alarma geçiren olay: Çakmak versene yakayım bak

İstanbul Büyükçekmece'de düğün için araçlarla konvoy yapıp havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri adeta teyakkuza geçti. Polisin durdurduğu konvoydakiler silah olmadığına ikna etmek için torpil gösterip, “Aynı sesi çıkarıyor, çakmak versene yakayım bak” demesi dikkat çekti.

Olay, önceki gün Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polisi arayan vatandaşlar cadde üzerinde kalabalık düğün konvoyu olduğu araçlardan havaya ateş edildiği ihbar etti. İhbar üzerine Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipler kısa sürede araçların yanına geldi. Polisin ihbarları anlatması üzerine vatandaşlar silah olmadığını ifade etti.

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'ÇAKMAK VERSENE YAKAYIM BAK'

Vatandaş polisi bir süre ikna etmek için uğraştı. Polise silah olmadığını söyleyen konvoydaki bir vatandaş elindeki torpili göstererek, "Aynı sesi çıkarıyor, çakmak versene yakayım bak” dedi.

Silah unsuruna rastlanmayan konvoy pandemi kuralları hatırlatılarak dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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