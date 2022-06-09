İstanbul'da polisi alarma geçiren olay, gerçek bambaşka çıktı! Kilisede ayin sırasında...

İstanbul Dolapdere'de bulunan Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi’nde ayin töreni sırasında atılan cam şişeler hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı. Polis saldırı ihtimali üzerine alarma geçerken cam şişelerin 3 çocuk tarafından atıldığı ortaya çıktı.

CAM ŞİŞELER ÇARPARAK KIRILDI

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Dolapdere Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi’nde ayin töreni esnasında kilisenin kapısına cami şişeler çarparak kırıldı. Olayın ardından panik yaşayan kilise cemaati dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çocukların şişe fırlattığı anlaşılınca kilise görevlisi çocuklardan birini yakasından tutup yakaladı.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Olayın ardından ihbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Kiliseye saldırı olabileceği ihtimali üzerine ekipler çalışma başlattı. İlk olarak kilise görevlisi tarafından yakalanan Ö.A.S.’yi (13) teslim alan polis, ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun arkadaşları K.S. ve A.A. ile birlikte kilisenin üstünde uçan beyaz bir kuşu vurmak için oyun amaçlı şişe fırlattıkları ortaya çıktı. Kilise görevlisinin de şikayetçi olmaması üzerine çocuklar ailelerine teslim edildi.

"SADECE BEYAZ KUŞU VURMAK İSTEDİK"

Olayı anlatan Ö.A.S., “Bize yay var gelin bunu alın dediler. Arkadaşlarım da yayı alıp satmaya gitti, ben de onlarla gittim. Daha sonra arkadaşlarım uçan beyaz bir şey gördüklerini söylediler. Kiliseye doğru gittiğini söylediler biz de onu vurmak için şişe attık. Biz oradaki insanlara zarar vermeye çalışmadık sadece beyaz kuşu vurmak istedik. Kilisedeki insanları rahatsız etmek istememiştik, özür dileriz” dedi.

"İLK DEFA GÖRDÜM BURADA BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞUNU"

Ayinden çıkan bir kadın ise, “Biz bir ses duyduk sadece. Ayin devam etti olayla Zangoç ilgilendi. Şişe atmışlar orada görüyorsunuz. Ben normalde Kurtuluş’ta kiliseye gidiyorum, ilk defa gördüm burada böyle bir şey olduğunu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

