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İstanbul'da polisleri şaşkına çeviren olay! '2081' yılına kadar... İBB tweet bile atmış

27.07.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yapılan taksi denetiminde ilginç bir olay yaşandı. Polisler tarafından bir taksi sürücüsünün ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı, ehliyetinin 2081 yılına el konulduğu ortaya çıktı. Durum karşında polis şaşkına dönerken taksi şoförünün adeta bir suç makinesi olduğu belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında taksi şoförüyle ilgili bir tweet de attığı ortaya çıktı.

İstanbul'da polisleri şaşkına çeviren olay! '2081' yılına kadar... İBB tweet bile atmış

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği denetimde, müşteri gibi davranan sivil polisler, Kağıthane'ye gitmek isteğini söyleyerek bir taksiye binmek istedi. Taksicinin “Ben oraya gidemem çok trafik var" demesi üzerine sivil polisler kimliklerini açıklayarak işlem yapacaklarını söyledi. Karşısındakinin polis olduğunu görünce kaçmaya çalışan taksici, kısa bir kovalamacının ardından yakalandı.

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POLİS BİLE ŞAŞIRDI: EHLİYETİNE 2081 YILINA KADAR EL KONULMUŞ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyeti olmayan sürücünün kimlik bilgilerini sorgulandığında ilginç detaylara ulaştı. B.T. adlı taksinin ehliyetine işlediği trafik suçları nedeniyle 26 Haziran 2081 yılına kadar el konduğu tespit edildi. Kaçak olarak taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen B.T.'ye polis ekipleri tarafından “Belediyeden taksi çalıştırma ruhsatı almadan taksi çalıştırmak" suçundan 4 bin 64 lira, “Uyarı ve ikazlara uymamak" suçundan 951 lira, “Sürücü belgesi geri alınmasına rağmen araç kullanmak" suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere toplam 13 bin 205 lira ceza kesildi. Ayrıca B.T.'nin kullandığı aracın sahibine de “Sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 8 bin 190 lira ceza kesildiği öğrenildi. Kesilen toplam ceza miktarının 21 bin 295 olduğu belirtildi.

B.T.'nin 2012 yılında alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetinin ilk kez geri alındığı belirtildi. O tarihten sonra ehliyetini bir daha hiç geri alamayan B.T.'nin otomobil kullanmaya devam ederek 15 kez alkollü, 1 kez uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

İBB TWEET ATMIŞ

Polis şüpheli B.T.'nin taksi kiralayan kişilerden aracı 4-5 saatliğine kiraladığını tespit ederken, bugüne kadar 10 farklı taksiyle suçları işlerini belirlendi. B.T. ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 29 Kasım 2020 yılında bir tweet attığı ortaya çıktı. Twette “Toplu Taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan, uyuşturucu/uyarıcı madde ve alkollüyken araç kullanma gibi ihlaller sonucu “Ehliyetine 2081 yılına kadar ek konulan şoförün kullandığı taksi, son 3 ay içinde 3. Kez ehliyetsiz aynı şoför kullanırken TUDES kapsamında işlem görmüş ve emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir" yazdığı belirtildi.

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Sürücünün ayrıca 1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurduğu ortaya çıktı.

Bu suçlar nedeniyle B.T.'nin ehliyetini geri alma tarihinin sürekli uzadığı son olarak bir daha alkollü yakalanmazsa 26 Haziran 2081 tarihinin ehliyetine el koyma süresinin bittiği öğrenildi. Bu sürenin dolmasıyla birlikte B.T.'nin yasal olarak psikoteknik raporu ve uzman psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun bulunursa sürücü belgesini geri alabileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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İstanbul taksi

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