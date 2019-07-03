HABER

İstanbul'da polisten 'abart egzoz' denetimi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta trafik ekipleri tarafından abart egzozlu araçlara yönelik yapılan uygulamada sürücülere ceza yağdı.

İstanbul'da polisten 'abart egzoz' denetimi!

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulamada Esenyurt Trafik Şubesi ekipleri, abart egzoz araçlar ve yüksek sesli müzik dinleyen araçlar üzerinde bir çalışma yaptı. Saat 22.00 ile 00.00 arası gerçekleştirilen uygulamada ekipler, modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup inceledi.

Yapılan incelemelerde kurallara uymayan ve sigortası olmayan sürücülere 108, film takan araçlara 235, abart egzozlu araçlara ise bin lira para cezası kesildi. Uygulama sırasında kumanda ve aracın içerisinden düğme ile açılan abart egzozlu araç da durdurularak cezai işlem uygulandı.

BİRÇOK ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Esenyurt Trafik Şube ekiplerinin bu yıl içerisinde yaptığı uygulamalarda 68 araca cezai işlem uygulandığı, birçok aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Eşek üzerinde evlilik teklifiEşek üzerinde evlilik teklifi
Başkan, mesaiye yürüyerek gidip geliyorBaşkan, mesaiye yürüyerek gidip geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abart egzoz polis

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözlükule Höyüğü'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

9 ayrı açma noktası var! Ellerinde tuttukları o kumaşla...

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Aydın'da palet fabrikasında yangın

Aydın'da palet fabrikasında yangın

Son dakika! Gri listedeki Hayrettin Döğer tutuklandı

Hayrettin Döğer tutuklandı!

Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti harekete geçtiler

Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti harekete geçtiler

Orta Asya'nın en büyük camisi Duşanbe'de yükseliyor

Orta Asya'nın en büyük camisi Duşanbe'de yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.