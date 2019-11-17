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İstanbul'da polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! Tam 6 aracı biçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 04:11 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kovalamaca sırasında Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi'nde, biri cip 6 araca çarparak zarar verdikten sonra devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Olayda cipi zarar gören Kaya Kanpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiğini söyledi.

Kanpolat, kazada 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiğini anlattı. (AA)

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