İstanbul’da pompalı dehşet: Yaralılar var

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olaydan bir gün önce Muhammet A. ile Hasan A. gürültü yapmaları nedeniyle küfürleşerek tartıştı. Taraflar konuştuktan sonra barışacak anlaştı. Ancak olay günü Muhammet A’nın akrabaları Şükrü M. (21) ve Enes A. (22) kebapçı iş yerini bastı. İş yerinde çıkan küfürlü tartışma sonrası iş yeri sahibi Altan A. (50) pompalı tüfekle Şükrü M.’yi başından Enes A.’yı ise sırtından yaraladı. Yaralanan Enes A.’da yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A.’yı göğsünden yaraladı. Olayın ardından araya giren Ömer Faruk K. (21) Enes A.’nın elindeki tabancayı alarak, iş yerinde bulunan Abdüssamet A. (21) ve Abdulvahap A. (23) ile birlikte kaçtı.

GÜRÜLTÜ KAVGASI SONRASI SONRA ÇATIŞMA

Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Şükrü M. ile Enes A. ve iş yeri sahibi Altan A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Şükrü M. Çağlayan’daki özel bir hastaneye, Enes A. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Altan A. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvuracak kavgaya karışan şahısların ve yaralıların kimliklerini tespit etti.