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İstanbul'da 'pusula denizanası' paniği! 'Vatandaşların şuna dikkat etmesi gerekiyor' diyerek açıkladı

08.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliğine bağlı Büyükçekmece kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi’nde görülen zehirli ‘Pusula Deniz Anası vatandaşları endişelendirdi. Deniz analarının nadir olarak görüldüğünü belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, "Vatandaşların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Denize girdiklerinde bu renkte bir deniz analarından uzak durmaları gerek. Dokunmamaları gerek. Dokundularsa eğer tatlı suya sürmemeleri gerek." dedi.

İstanbul'da 'pusula denizanası' paniği! 'Vatandaşların şuna dikkat etmesi gerekiyor' diyerek açıkladı

Genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi’nde de görülmeye başlayan zehirli ‘Pusula Deniz Anası’na (Chrysaora hysoscella, -latince adı-) vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Büyükçekmece kıyılarında görülmeye başlanan zehirli olarak tabir edilen deniz Pusula deniz anası alerjisi olan kişilerde sıkıntılara neden olabiliyor. Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzundokunaçları olan deniz anasıyla temas halinde ise tatlı su yerine, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.

“DERİDE LEZYONLARA SEBEP OLUYOR. ALERJİSİ OLAN KİŞİLERDE İSE SIKINTILARA SEBEP OLABİLİR”

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, toplumu denizden uzaklaştıracak bir hadisenin olmadığını belirterek, “ Pusula Deniz anası kahverengi kırmızı tonlarında bir deniz anası türü. Uzun yolları mevcut, bu kollarını kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları var. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep oluyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir” dedi.

“DENİZE GİRMEYELİM GİBİ BİR DURUM YOK”

Karaca, Pusula Deniz Anası’nın iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi’nde de görülmeye başlandığını kaydederek, “Denizin ısınmasından sonra görülmeye başlanan bir canlı türü. Normalde yok Marmara Denizi’nde en son 2008 yılında görülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’de birkaç bölgede olduğu rapor edildi. Vatandaşların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Denize girdiklerinde bu renkte bir deniz analarından uzak durmaları gerek. Dokunmamaları gerek. Dokundularsa eğer tatlı suya sürmemeleri gerek. Tatlı suyla temas ederse daha çok alerjiye sebep olabilirler. En yakın sağlık kuruluşuna gidecekler. Denize girmeyelim gibi bir durum yok. Çok nadir görülen bir durum. Girerken dikkat etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

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