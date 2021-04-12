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İstanbul'da Ramazan hareketliliği

12.04.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu gece kalkılacak sahurla birlikte Ramazan başlıyor. İstanbullular da Ramazan öncesi alışveriş bölgelerine akın etti.

İstanbul'da Ramazan hareketliliği

İstanbul'un önemli alışveriş bölgelerinden Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda ramazan hareketliliği yaşanıyor.

Haftanın ilk çalışma günü olması nedeniyle tarihi alışveriş mekanlarındaki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü.

Bu gece ilk sahura kalkacak vatandaşlar özellikle kuruyemiş ve kahvecilerin önünde kuyruklar oluşturdu.

Özellikle iftariyeliklere ve hurmalara ilgi gösteren vatandaşların oluşturduğu hareketlilik esnafı da memnun etti.

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Öte yandan Marmaray ve deniz yolunu kullanarak Tarihi Yarımada'ya gelenlerin, kısıtlama saatine kadar alışverişlerini tamamlamaya çalıştıkları dikkati çekti.

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(AA)

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