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İstanbul'da ruhsatsız silahlara karşı savaşta yeni dönem! Başsavcı Gürlek talimat verdi: Tutuklamaya sevk edin!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.10.2024 14:21
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Türkiye’de son dönemdeki büyük bir sorunlardan biri olarak öne çıkan ruhsatsız silahlarla ilgili İstanbul’da çok önemli bir adım atıldı. Bir süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek, Cumhuriyet Savcılarına ruhsatsız silahla yakalanan kişilerin 6136 sayılı kanun kapsamında tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edilmeleri talimatını verdi.

İstanbul'da ruhsatsız silahlara karşı savaşta yeni dönem! Başsavcı Gürlek talimat verdi: Tutuklamaya sevk edin!

Bireysel silahlanma Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki en ufak bir tartışmada bile taraflar silahlarına davranıyor. Düğün kutlamaları ve asker uğurlamalarında havaya sıkılan kurşunlar ise birçok masum insanı hayattan koparıyor. Kadın cinayetleri, suç örgütlerinin hesaplaşmaları, gasp, tehdit, yaralama gibi birçok suçun oluşmasına da zemin hazırlayan ruhsatsız silahlarla mücadeleyle ilgili İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor.

3 YIL HAPİS VAR, ERTENELİYOR

Bağımsız kuruluşların hazırladığı raporlara göre, her yıl silahlı vakalar ve cinayetlerde yüzde 3 ile 5 oranı arasında artış yaşanıyor. Türkiye'de ruhsatlı silahların kat be katı da ruhsatsız silah bulunuyor. Özellikle kuru sıkı tabanca olarak üretilen binlerce silah, atölyelerde yiv ve set açılarak suç aletine dönüştürülüyor. Sokağa yansıyan şiddet tablosuna karşın, ruhsatsız silahla yakalanmanın uygulamadaki karşılığı ise çoğunlukla para cezası oluyor. Ruhsatsız silahla suç işlendiğinde suça ek olarak, ateşli silahlar kanunu uyarınca kişiler 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Herhangi bir suç işlemeksizin ruhsatsız silah bulunduran kişi de aynı kanuna muhalefetten 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Ancak bu yargılamalar sonucunda kişiye idari para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme ile gibi cezalar veriliyor.

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RUHSATSIZ SİLAHA CEZAEVİ YOLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm Türkiye'ye örnek olacak bir karar alındı. Sabah'ta yer alan habere göre; bir süre önce Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adalet Bakan yardımcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek, suçun önlenmesi adına önemli bir karara imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve Emniyet yetkilileriyle toplantı yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ruhsatsız silahla mücadele için ezber bozan bir karar aldı. Gürlek, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa göre, ruhsatsız silah taşırken yakalanan kişilerin Cumhuriyet Savcıları tarafından sorgulanıp ardından da tutuklamaya sevk edilmeleri talimatını verdi.

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HEDEF : SUÇA NEŞTER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bütün Cumhuriyet Savcılarına iletilen talimatla bundan sonra 6136 sayılı kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar tutuklama istemiyle mahkemelere sevk edilecek. Uygulamayla suçun oluşmadan önlenmesi, masum insanların korunması ve kamu düzeninin sağlanması hedefleniyor.

Özellikle İstanbul'da polis ile birlikte yapılacak çalışmayla suça neşter vurularak, insanların huzuru bozan kişilerden de kanunlar çerçevesinde hesap sorulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silah
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