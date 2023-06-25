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İstanbul'da sabaha karşı panik! Ölüme ramak kala... Gecekonduda yangın çıktı, evini o halde görünce yüreği kaldırmadı

25.06.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gün ağarırken gecekonduda çıkan yangın korkuttu. Evin içinde bulunanlar kendi imkanlarıyla son anda kurtuldu, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Evinin kullanılamaz hale geldiğini gören ev sahibi kadın zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabaha karşı panik! Ölüme ramak kala... Gecekonduda yangın çıktı, evini o halde görünce yüreği kaldırmadı

Bir anda alevler içinde kalan gecekonduda başlayan yangının çevredeki binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Bu sırada ev sahibi kadın oğlunun yardımıyla ayakta durabildi.

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ÇATIYI KISA SÜREDE ALEVLER KAPLADI

Yangın, saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Polis güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangının diğer binalara sıçramasını önleyerek müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Evinin kullanılamaz hale geldiğini gören ev sahibi kadın oğlunun yardımıyla ayakta durabildi. Kadın tedbir amaçlı ambulansa götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan kadın ambulansta ayakta tedavi edildi.

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Evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın gecekondu

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