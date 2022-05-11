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İstanbul'da sadece o ilçede yetişiyor! Bu çiçeği koparan yandı, cezası tam...

11.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sadece Şile'de yetişen, yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında 'ayı gülü' ismiyle anılan Şakayık çiçeği, çiçek açtı. Bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açan şakayıkları koparan ya da yerinden sökene 110 bin TL ceza uygulanıyor.

İstanbul'da sadece o ilçede yetişiyor! Bu çiçeği koparan yandı, cezası tam...

Antalya, Konya ve Muğla'nın bazı yüksek kesimleri ile İstanbul'un sadece Şile ilçesinde yetişen Şakayık çiçeği, çiçek açtı. 2 hafta gibi kısa bir süre sonra kuruyan Şakayık çiçeğini koparan ya da yerinden sökene 110 bin TL ceza uygulanıyor. Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Son derece güzel ve etrafı cennete çeviren bir çiçek. Bu kadar değerli bir çiçek olunca cezai müeyyidesi bulunuyor" dedi.

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İSTANBUL'DA SADECE ŞİLE'DE GÖRÜLÜYOR

Yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında 'ayı gülü' ismiyle anılan Şakayık çiçeği Antalya, Konya ve Muğla'da bazı yüksek kesimlerde yetişiyor. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık yaşam süresi olan ayı gülü İstanbul’da da çok nadir olarak Şile’de görülüyor.

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Bölgeye yapılan doğa ziyaretleri sırasında keşfedilen çok sayıda ayı gülünün, kalker kayalıklarının yanında olduğu görüldü. Bulundukları yerlerde koruma altında olan ayı güllerini koparmanın 110 bin TL idari para cezası bulunuyor.

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CEZASI 110 BİN TL

Şakayık çiçeğini gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şakayık çiçeği endemik bir bitki türü, yaklaşık 110 bin lira koparma cezası var. Bu çiçekleri korumanın ve bizden sonraki nesillere aktarılmasının gayreti içerisindeyiz. Şakayık çiçeği yavaş yavaş tomurcuklanmaya ve açmaya başladı. Bizden sonraki nesillere aktarılacak değerli bir çiçek çeşidi. İstanbul’da sadece Şile’de yetişiyor. Biz de endemik bitki türlerini koruma altına alarak, belediyecilik anlamında üstümüze düşen görevleri yapmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

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"ETRAFI CENNETE ÇEVİRİYOR"

Şakayık çiçeğinin İstanbul’da sadece Şile’de yetiştiğini ifade eden Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, “5 bin 100 kilometre İstanbul coğrafyasında, sadece Şile’de Sarıkavak köyünde yetişiyor. Son derece güzel ve etrafı cennete çeviren bir çiçek. Bu kadar değerli bir çiçek olunca cezai müeyyidesi bulunuyor. Koparmanın, sökmenin, tahrip etmenin 110 bin lira cezası var. Şile Çevre Gönüllüleri olarak bu çiçeklere gözümün içi gibi bakıyoruz. Bu çiçeklerin bozulmadan çok daha uzun yıllar yaşamasını istiyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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İstanbul Şile
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