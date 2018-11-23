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İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 07:25 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere şafak baskını yapan güvenlik güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Açılmayan kapıların koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildiği baskında, silah, fişek, hassas terazi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerse sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da eş zamanlı operasyon!

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu maddesi de ele geçirildi.
İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti operasyon yapacak ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanıp konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyon kapsamında adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırarak açtı. Girilen adresler didik didik arandı.
Aranan adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesinde bulunan 4 katlı binaya gelen ekipler açılmayan kapıyı koçbaşı yardımıyla kırdı.
Adrese giren ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Eş zamanlı olarak girilen adreslerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki çalışması sürüyor.
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