İstanbul'da şafak operasyonu! Helikopter ile destek verdiler!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Yakasında düzenlenen operasyonda Narkotik ekiplerine Özel Harekat polisleri de destek verdi. Helikopterin havadan desteklediği operasyonda Özel Harekat Polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Daha sonra özel harekat timleri sokaklarda kuş uçurtmazken, helikopter de sürekli operasyon yapılan bölgede havadan güvenliği sağladı.

Evlerde arama yapan polis ekipleri, daha sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (İHA)

