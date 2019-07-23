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İstanbul'da şafak operasyonu! Helikopter ile destek verdiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 06:15 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak operasyonu! Helikopter ile destek verdiler!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Yakasında düzenlenen operasyonda Narkotik ekiplerine Özel Harekat polisleri de destek verdi. Helikopterin havadan desteklediği operasyonda Özel Harekat Polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Daha sonra özel harekat timleri sokaklarda kuş uçurtmazken, helikopter de sürekli operasyon yapılan bölgede havadan güvenliği sağladı.

Evlerde arama yapan polis ekipleri, daha sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon narkotik

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