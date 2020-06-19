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  4. İstanbul'da sağanak etkili oldu! Mısır Çarşısı'nı su bastı

İstanbul'da sağanak etkili oldu! Mısır Çarşısı'nı su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 12:49 | Son Güncelleme

İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Tarihi Mısır Çarşısı’nı su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

D-100 KARAYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Bir anda bastıran yağmur Eminönü’nde su baskınlarına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı’nı su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da başlayan şiddetli yağmur Üsküdar'da da etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Ayaza Cendere Caddesi göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkisinde yolun sularla kaplanması nedeniyle, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, suyla kaplanan köprünün altında çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar ara yollara yönlendirildi.

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