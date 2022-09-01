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İstanbul'da sağanak yağış alarmı! Bağcılar'da araçlar mahsur kaldı, Beylikdüzü’nde trafik durma noktasına geldi

01.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'ın günlerdir uyardığı İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı. Beylikdüzü’nde de aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından yollar göle döndü. Trafikte aksamlar yaşanırken, su basan yol havadan da görüntülendi.

İstanbul'da sağanak yağış alarmı! Bağcılar'da araçlar mahsur kaldı, Beylikdüzü’nde trafik durma noktasına geldi

İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

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BEYLİKDÜZÜ’NDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi’nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi’nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.

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Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar dron ile havadan da görüntülendi.

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DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar Beylikdüzü sağanak yağış
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