İstanbul'da sağanak yağış alarmı! Bağcılar'da araçlar mahsur kaldı, Beylikdüzü’nde trafik durma noktasına geldi

İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

BEYLİKDÜZÜ’NDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi’nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi’nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.

Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar dron ile havadan da görüntülendi.

DHA-İHA

