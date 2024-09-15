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  4. İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

15.09.2024 16:56
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15.09.2024 16:56
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Eylül ayı ile birlikte havalar da yavaş yavaş soğumaya başladı derken, bazı bölgelerde sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşandı. O bölgelerden biri de İstanbul’un özellikle Avrupa Yakasıydı. İstanbul yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı yolların göle döndüğü görüldü. Araçlar ise yağış nedeniyle yol alamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha önceden İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Beykoz başta olmak üzere bazı ilçelerde kuvvetli yağış etkili oldu.

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YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Beykoz'da bulunan bazı caddeler yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

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YAĞMUR AKŞAM DEVAM EDECEK

Yağış sonrasında İBB verilerine göre Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyelerini gördü. Yağışların İstanbul’da akşam saatlerinde de devam etmesi öngörülüyor. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul sağanak yağış
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