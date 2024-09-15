İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha önceden İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Beykoz başta olmak üzere bazı ilçelerde kuvvetli yağış etkili oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Beykoz'da bulunan bazı caddeler yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

YAĞMUR AKŞAM DEVAM EDECEK

Yağış sonrasında İBB verilerine göre Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyelerini gördü. Yağışların İstanbul’da akşam saatlerinde de devam etmesi öngörülüyor. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır