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İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı felç etti. Birçok noktada yollarda su baskını yaşandı, araçlar yolda kaldı. Unkapanı'nda altgeçitte bir vatandaşın cansız bedeni bulundu. Üsküdar'da ise Göktürk Caddesi'nde yol çöktü. Eminönü alt geçit tamamen suyla doldu. İstanbul'daki yağışlarla ilgili olarak İBB AKOM'dan açıklama geldi. Açıklamada yağışların akşam 20:00'a kadar devam edeceği belirtildi. Ayrıca ilçelere yağan yağış miktarına ilişkin rapor da paylaşıldı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

TRAFİK KİLİT

İstanbul Üsküdar’daki Göktürk Caddesi’nde şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü. Eminönü alt geçit tamamen suyla doldu. Bölgede trafik felç oldu.

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AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa yönelik yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri sahada" denildi. Paylaşılan raporda yağışların akşam 20:00'a kadar devam edeceği belirtildi.

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EN FAZLA YAĞIŞ FATİH'E DÜŞTÜ

Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerine ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

BAKIRKÖY SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

DİĞER BÖLGELER İÇİN DE UYARI YAPILDI

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleriyle Marmara'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
35 yıldır istanbulu yönetenler utansınlar..birilerini zengin edeceklerine altyapıyı bitirseydiler böyle olmazdı. haram ve zıkkım olsun hepsine
niçin 35 yıldır 80 yıl değil 100 yıldır alt yapı afata göre düzenlenmiyor aksine bit kaç ana dere hariç tüm afatta taşkın önleyecek dere yatakları önce gecekondu akabinde yüksek katlı binalar ve yollarla işgal edildi sonrada durum bu alt yapı afata dayanamaz afat dere yataklarının korunmasıyla önlenir
@tkirik bu çarpık yapılaşma son 35 40 yıl öncesinde oldu.Ondan öncesi cennetmiş
son 15 yıldır yapılan alt yapılar olmasa istanbula giremezdin.
imamoğlu geldi diye bölye oldu kesın :D
aktroller seneye başlarlar zaten bu İstanbul bizim zamanımızda böyle değildi diye
istanbul geneli desenize be adam her yeri saymışsın zaten
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