İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

BAKIRKÖY SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

EN FAZLA YAĞIŞ FATİH'E DÜŞTÜ Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerine ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

AKOM'dan İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa yönelik yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri sahada" denildi. Paylaşılan raporda yağışların akşam 20:00'a kadar devam edeceği belirtildi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI



Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

DİĞER BÖLGELER İÇİN DE UYARI YAPILDI



İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak.