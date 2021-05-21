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  4. İstanbul’da sağanak yağmur trafiği de etkiledi! Yoğunluk kısa sürede arttı

İstanbul’da sağanak yağmur trafiği de etkiledi! Yoğunluk kısa sürede arttı

21.05.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava öğlen saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağmur, trafiği olumsuz etkilerken, E-5 üzerinde araç kuyrukları oluşturdu. İstanbul’da trafik yoğunluğu dakikalar içinde yüzde 76 seviyesine ulaştı.

İstanbul’da sağanak yağmur trafiği de etkiledi! Yoğunluk kısa sürede arttı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Öğlen saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Ataşehir-Kadıköy yönünde yağmurun da etkisiyle zeminin kayganlaşınca uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi.

İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi.

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(İHA)

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