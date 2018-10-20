Gümrük Muhafaza ekiplerince, İpsala-Kocaeli-İstanbul hattında gerçekleştirilen operasyonda, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 saat ele geçirildi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemede, beyan edilen kumaş kırpıntısının antrepoda olduğu görülmesine rağmen, aracın bir gün önce Kocaeli'nde bir depoya uğradığı belirlendi.

1 / 5 Deponun yanında bulunan bir işyerine ait güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, araçtaki güvenlik mührünün koparılarak eşyaların 2 kamyonla depodan çıkarıldığı, başka araçla depoya getirilen kumaş kırpıntılarının da tıra yüklendiği, daha sonra koparılan mührün yapıştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

2 / 5 İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, araçtan boşaltılarak kamyonlara yüklenen eşyaların götürüldüğü İstanbul'daki depoya, operasyon gerçekleştirildi.

3 / 5 Depoda hiçbir denetim ve kontrolden geçmemiş, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 kol saati ele geçirildi.

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