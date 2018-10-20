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İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İpsala'dan Türkiye'ye girerek Kocaeli-Dilovası Gümrük Müdürlüğüne gelen bir araç, ülkeye giriş yaparken yükünün "hediyelik eşya" olarak ifade edilmesine karşın, gümrük idaresine "kumaş kırpıntısı" şeklinde beyanda bulunulması üzerine takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, İpsala-Kocaeli-İstanbul hattında gerçekleştirilen operasyonda, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 saat ele geçirildi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemede, beyan edilen kumaş kırpıntısının antrepoda olduğu görülmesine rağmen, aracın bir gün önce Kocaeli'nde bir depoya uğradığı belirlendi.

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Deponun yanında bulunan bir işyerine ait güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, araçtaki güvenlik mührünün koparılarak eşyaların 2 kamyonla depodan çıkarıldığı, başka araçla depoya getirilen kumaş kırpıntılarının da tıra yüklendiği, daha sonra koparılan mührün yapıştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, araçtan boşaltılarak kamyonlara yüklenen eşyaların götürüldüğü İstanbul'daki depoya, operasyon gerçekleştirildi.
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Depoda hiçbir denetim ve kontrolden geçmemiş, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 kol saati ele geçirildi.
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