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  4. İstanbul'da sağlık skandalı! Biyopsi için gittiği hastanede yürüyemez hale geldi... Bağırsağı patladı

İstanbul'da sağlık skandalı! Biyopsi için gittiği hastanede yürüyemez hale geldi... Bağırsağı patladı

28.03.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kusma şikayetiyle hastaneye başvuran kadının bağırsağı patlatıldı. İşlem sırasında bağırsağı 2 santim patlatılan 52 yaşındaki Hatice Kalaycı bu olay sonrası yürüyemez hale geldi. Kalaycı'nın kızı Serap Kalaycı, "Kanser tedavisine başlanması gerektiğini söylediler ama annem yürüyemediği için hastaneden çıkaramıyoruz. Doktorlar gelip bunun psikolojik olduğunu söyleyip zorla yürüterek hastaneden çıkarmaya çalıştılar" şeklinde konuştu. Aile, hukuk mücadelesi başlattı.

İstanbul'da sağlık skandalı! Biyopsi için gittiği hastanede yürüyemez hale geldi... Bağırsağı patladı

İstanbul'da 52 yaşındaki Hatice Kalaycı, kusma belirtisiyle 21 Mart'ta hastaneye gitti. Diğer organlarında problem olmadığı için endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Kendilerine kolonoskop işleminin yarım saat süreceğinin belirten kızı Serap Kalaycı, "Annem içeri alındı ve bir saat sonra başka bir doktor elinde bir çantayla içeri girdi. Biz sonradan işlem sırasında annemin bağırsağını 2 santim patladığını öğrendik.

'AMELİYATA GİRERKEN PARA İSTEDİLER'

Hemen ameliyata alınması gerektiği halde bizden para istediler. Acil ameliyatı para için beklettiler. Özel sağlık sigortamız vardı ve doktor hatası olduğu için para vermeyeceğimizi söyledik. 3 saat sonra annemi ameliyata aldılar. Doktor başarılı geçtiğini söyledi. 'Başarılı olsa ne olur, sizin yüzünüzden ameliyat oldu' dedim. Annemin bağırsağında bir şey yoktu ama onların hatası yüzünden yürüyemez hâle geldi, kötürüm oldu" ifadelerini kullandı.

KALIN BAĞIRSAĞI DIŞARIDA, YÜRÜYEMEZ HALDE

Sabah gaztesinin haberine göre kalın bağırsağı dışarda, ince bağırsağından mama ile beslenen Kalaycı, doktor hatası nedeniyle yürüyemez hale geldi. Kalaycı'nın kızı Serap Kalaycı, "Kanser tedavisine başlanması gerektiğini söylediler ama annem yürüyemediği için hastaneden çıkaramıyoruz. Doktorlar gelip bunun psikolojik olduğunu söyleyip zorla yürüterek hastaneden çıkarmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kalaycı, CİMER'e, Şişli İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını kaydederek Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

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İstanbul
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