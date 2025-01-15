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  4. İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 19 kişi hayatını kaybetti 43 kişinin ise tedavisi sürüyor

İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 19 kişi hayatını kaybetti 43 kişinin ise tedavisi sürüyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.01.2025 17:09
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İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti. 43 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi.

İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 19 kişi hayatını kaybetti 43 kişinin ise tedavisi sürüyor

İstanbul genelinde son 72 saatte sahte içkiden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.

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19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

65 kişiden 19'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği belirtildi. Ölenlerin bazılarının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Sahte içkiden ölen Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
hayatını kaybetti içki sahte alkol
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