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  4. İstanbul'da sahte içki kabusu! 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında

İstanbul'da sahte içki kabusu! 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.11.2024 23:24
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Sahte içki kabusu yeniden hortladı. İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2’si hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da sahte içki kabusu! 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında

Alınan bilgiye göre, Şişli ve Beyoğlu’nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2’sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışma sonucu sahte içkinin, Dolapdere Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireden dağıtıldığı tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi. Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte içki
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