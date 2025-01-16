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İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor! Ölenlerin sayısı artıyor: Valilik yeni tedbirleri duyurdu

16.01.2025 23:12
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Sahte içkiden ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesi için bazı ilave tedbirlerin uygulamaya konulduğunu açıkladı. İşte detaylar...

İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor! Ölenlerin sayısı artıyor: Valilik yeni tedbirleri duyurdu

İstanbul genelinde son 72 saatte sahte içkiden zehirlenen 83 kişi hastaneye kaldırıldı. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33'ü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.

VALİLİK SAHTE ALKOL TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI!

İstanbul Valiliği, son günlerde artan sahte alkolün satışı ve üretiminin önlenmesi için bir dizi ilave önlem aldığını açıkladı. Operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığı ve şahıslardan 4'ünün ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandığı ifade edildi. Şahıslardan 8 kişinin emniyette sorgusu devam ederken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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YILBAŞINDAN BU YANA 29 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ!

2024 yılı içinde kent genelinde 302 ton sahte alkolün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, yılbaşından bu yana ise 29 ton sahte alkolün ele geçirildiği ve 64 işletmenin iş yeri ruhsatının iptal edilerek kapatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada alınan ilave tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi:

“İstanbul'da halkımızın can güvenliğini doğrudan tehdit eden ve son aylarda artış gösteren sahte-kaçak alkol tüketimi ve satışıyla etkin mücadele konusunda Valiliğimizce alınan bir dizi ilave tedbir uygulamaya konulmuştur. Konuyla ilgili kurumlarımız ve kolluk güçlerimiz bu sorunla etkili ve kararlı mücadele azmiyle gece gündüz görev yapmaktadır.

-10 Ekim 2024 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren alkol satışı yapan işletmeye, iş yerinin tamamını görecek şekilde kamera takılması ve kayıtların bir ay tutulması zorunluluğu getirildi.

-10 Ocak 2025 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülkî İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alınmıştır.

-Valiliğimizce yayımlanan bu genelgelere ilaveten ilçelerimizde, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklarımız yazılı olarak talimatlandırılmıştır. Denetim ekiplerimizin ilimizde sahte - kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili etkin ve kararlı mücadelesi artarak devam etmektedir. Halkımızın can güvenliğini doğrudan tehdit eden kaçak ya da sahte alkol satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik kararlı mücadelemize verdiğiniz desteğin hayati öneme haiz olduğuna inanıyoruz.”Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte içki
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