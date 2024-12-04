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  4. İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 13:23
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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Yılbaşı öncesi denetimlerin daha da artması bekleniyor. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Sultangazi ve Bakırköy’de operasyon yapıldı. Sahte içki sattığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

Son günlerin yeni kabusu sahte içki! Bilanço gittikçe ağırlaşıyor... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

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FARKLI İLÇELERDEN 46 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

DHA'daki habere göre Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

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CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ

Hastaneye gidip tedavi altına alınanlardan 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

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19 GÖZALTI VAR

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı sahte içki
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