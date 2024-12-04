İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

Son günlerin yeni kabusu sahte içki! Bilanço gittikçe ağırlaşıyor... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.
DHA'daki habere göre Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.
Hastaneye gidip tedavi altına alınanlardan 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.