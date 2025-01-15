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  4. İstanbul'da sahte içki kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da sahte içki kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.01.2025 12:16
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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken 46 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. İstanbul Valiliği art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni bir genelge duyururken sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarını iptal etti.

İstanbul'da sahte içki kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor. Sahte içkiden geçen yıl İstanbul'da 48 kişi yaşamını yitirmiş, 110 kişi de zehirlenmişti.

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HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 19'A YÜKSELDİ

İstanbul'da son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetmişti. Gelen son bilgilere göre ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. 46 kişinin de hastanede tedavisi sürüyor.

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63 İŞLETME KAPATILDI

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gül paylaşımında, İstanbul Valiliği'nin kaçak içki ve sahte alkol kullanımına karşı daha etkili bir mücadele yürütebilmek için çıkardığı genelgeyi de duyurdu. Bu genelge ile sahte içki satışının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte içki
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