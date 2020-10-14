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  4. İstanbul'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 9'a yükseldi

İstanbul'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 9'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 9'a yükseldi

İstanbul'da sahte alkol içerek zehirlenen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Toplam zehirlenen sayısı ise 49 kişi olarak tespit edildi.

52 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliden 50'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 33 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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