İstanbul’da sahur kaçta? İl il İstanbul, Ankara imsakiye saatleri...

Bir yıl sonra İslam alemi yeniden Ramazan'ı karşılıyor. 81 il de mübarek Ramazan'ı heyecanla beklerken, ilk sahuru kaçırmak istemeyenler saatler ilerledikçe aramalarını hızlandırıyor. Peki İstanbul’da sahur kaçta?

İSTANBUL SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul için ilk sahur vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 05:12'de okunacak olan sabah ezanı ile beraber sona erecek ve imsak vakti başlamış olacak. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'da okunacak olan akşam ezanı ile beraber ise İstanbul'da iftar vakti başlayacak ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının ilk oruçları açılacaktır.

ANKARA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara için ilk sahur vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 04:59'da okunacak olan sabah ezanı ile beraber sona erecek ve imsak vakti başlamış olacak. Yine 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'da okunacak olan akşam ezanı ile beraber Ankara'da iftar vakti başlamış olacak ve ilk oruçlar açılacak.

İZMİR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir için ilk sahur vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 05:25'te okunacak olan sabah ezanı ile beraber sona erecek ve imsak vakti başlayacak. 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde saat 19:42'de okunacak olan akşam ezanı ile ile beraber de İzmir'de iftar vakti başlayacak.



