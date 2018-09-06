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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Kimyasal alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde yangın. Yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın bodrum katında kimyasal maddelerin de olduğu belirtiliyor.

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan etiket üretimi yapan 4 katlı fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. 4 katlı binanın bodrum katındaki depoda kimyasal maddelerin de olduğu bildiriliyor.

Olay yerine gelen itfaiye ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden birçok itfaiye ekipleri daha sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışırken gökyüzünü dumanlar kapladı.

Kaynak: DHA/İHA


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