İstanbul'da sapık kurye kabusu yaşattı! Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye yakalandı

İstanbul'da yemek siparişini getirdiği kadını taciz ettiği ileri sürülen kurye ile ilgili Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki D.K yemek siparişi verdiği kuryenin kendisini taciz ve takip ettiğini paylaştı.

Sosyal medya hesabından taciz edildiğine dair video çeken D.K "Bir yemek sitesi üzerinden verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ediliyor ve takip ediliyorum. Bu kuryenin motorunun videosunu bilerek çektim. Numaramı bilmediği için o site üzerinden beni arıyor, istemediğimi söylememe rağmen laftan anlamıyor. Bu kurye için işlem başlatılması için paylaşma gereği duyuyorum. Elim ayağım titriyor, ve saplantılı gibi davranıyor nişanlıyım dedim bilerek rahatsız etmemesi için. Sen benim sevgilimsin, benim olacaksın gibi cümleler kuruyor. Site ses kayıtlarını eğer kayıt ediyorsa lütfen incelensin ben evimde rahat ve huzurlu uyku uyuyamaz hale geldim ve şikayet etmem durumunda ne yazık ki zarar vermesinden korkuyorum." ifadelerini kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğünü ve yemek sitesini etiketledi.

KURYE GÖZALTINA ALINDI!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında "Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum." başlığıyla yer alan paylaşımla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, internet üzerinden verilen yemek siparişini getiren İ.Ç. (35) isimli kuryenin, D.K. (26) adlı sipariş sahibini arayarak taciz ettiğini belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan İ.Ç'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.