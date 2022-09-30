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  4. İstanbul'da 'Sarallar' operasyonu! Hücre tipi, güvenlikli evde yakalandı

İstanbul'da 'Sarallar' operasyonu! Hücre tipi, güvenlikli evde yakalandı

30.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin, Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi ve güvenlikli, dışarıyla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşadığı eve düzenlediği operasyonda S.R'yi yakaladı. S.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da "Sarallar" operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde yönetici olduğu belirlenen, birçok silahlı eylemi gerçekleştirdiği ve azmettirerek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen S.R'nin adresini belirledi.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ EVDE YAKALANDI

Ekipler, şüphelinin Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi ve güvenlikli, dışarıyla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşadığı eve düzenlediği operasyonda S.R'yi yakaladı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermi ele geçirildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sarallar
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