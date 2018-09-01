İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu

Sivas'ta hasta bir hayvanın kesilmesi sonucu yaşanan ve paniğe neden olan şarbon vakalarından sonra bu kez de İstanbul'da şarbon paniği yaşandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

KARANTİNA'YA ALINDILAR

İHA, hastanede kontrol altında tutulan hastaların karantinaya alındığını duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...

