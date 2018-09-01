İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu

Sivas'ta hasta bir hayvanın kesilmesi sonucu yaşanan ve paniğe neden olan şarbon vakalarından sonra bu kez de İstanbul'da şarbon paniği yaşandı.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.
Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.
İHA, hastanede kontrol altında tutulan hastaların karantinaya alındığını duyurdu.
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