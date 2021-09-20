İstanbul'da şaşırtan anlar! Önlem almadan klima söken kişiler canlarını hiçe saydı

Olay, Bayrampaşa Numune Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin klima ünitesini söken 5 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadı.

Canlarını hiçe sayarak klima sökmeye çalışan kişileri, çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Klimanın sökümü esnasında yaşananlar, Kazasız kul olmaz ekibinden Hüseyin Akdeniz tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yerinin camına çıkarak aşağıya sarkan iki kişinin klima ünitesinin iplerinden tuttukları, caddede kurdukları merdivene çıkan iki kişinin klimayı yukarı doğru ittiği, diğer kişinin ise üstünde iki kişinin bulunduğu merdiveni tuttuğu görülüyor.

(İHA)

