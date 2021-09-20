HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İstanbul'da şaşırtan anlar! Önlem almadan klima söken kişiler canlarını hiçe saydı

İstanbul'da şaşırtan anlar! Önlem almadan klima söken kişiler canlarını hiçe saydı

20.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da bir iş yerinin klimasını söken 5 kişinin tehlikeli çalışması görenlere "pes" dedirtti. Vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan anlarda, klima söken kişilerin canlarını hiçe saydıkları görülüyor.

Olay, Bayrampaşa Numune Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin klima ünitesini söken 5 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadı.

Canlarını hiçe sayarak klima sökmeye çalışan kişileri, çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Klimanın sökümü esnasında yaşananlar, Kazasız kul olmaz ekibinden Hüseyin Akdeniz tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yerinin camına çıkarak aşağıya sarkan iki kişinin klima ünitesinin iplerinden tuttukları, caddede kurdukları merdivene çıkan iki kişinin klimayı yukarı doğru ittiği, diğer kişinin ise üstünde iki kişinin bulunduğu merdiveni tuttuğu görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detayÖnce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detay
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Bir anda patladı! Çocuklar neye uğradığını şaşırdıBir anda patladı! Çocuklar neye uğradığını şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.