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İstanbul'da şaşırtan anlar! Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans ettiler... Genç kadın görüntülendiğini anlayınca...

28.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de seyir halindeki bir aracın açılır tavanından dışarı çıkan ve dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir araçtaki kişi tarafından kaydedilirken, görüntülendiğini anlayan kadın çığlık atmaya başladı.

İstanbul'da şaşırtan anlar! Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans ettiler... Genç kadın görüntülendiğini anlayınca...

Trafiği tehlikeye atan görüntü geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kennedy Caddesi’nde kaydedildi. İddialara göre, Zeytinburnu istikametine seyir halinde olan 42 ALC 007 plakalı otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı.

TEHLİKELİ ŞOV

Gençlerin tehlikeli şovunu gören bir başka sürücü de o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Kendilerini görüntüleyen sürücüyü fark eden kadının attığı çığlık, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Bakırköy
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