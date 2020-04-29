HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttı

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan meydan ve caddeler havaların ısınmasıyla hareketlendi. Şirinevler meydanı ve meydana çıkan caddelerde yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttı

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İstanbul'un hareketli noktalarından biri olan Şirinevler Meydan ve meydana çıkan caddelerde önceki günlere göre daha yoğun bir kalabalığın olması dikkat çekti. Cadde üzerinde bulunan esnaflar yoğunluk nedenin havaların ısınmasının yanı sıra ramazan ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak olmasının da etkisi olduğunu söyledi.

-sirinevlerde-sasirtan-kalabalik_3717_dhaphoto2

"DÜNE GÖRE DAHA KALABALIK"

Cadde üzerinde esnaf olan Fevzi Demirhan, "Genelde bu saatlerde kalabalıklar oluyor. Genelde çok yabancı dolaşıyor bizim Şirinevler'de. Bugün havanın ısınmasıyla düne göre daha kalabalık" diye konuştu.

Bir başka esnafta artık insanların daha rahat davrandığını söyleyerek, "Bugün cadde kalabalık, dün daha çok kalabalıktı ama bugün son bir günümüz olduğu için daha çok kalabalık olmuş olabilir. Bir de insanlar sanki biraz daha rahat gibiler ondan olmuş olabilir.

-sirinevlerde-sasirtan-kalabalik_3717_dhaphoto1

Takmıyor gibiler stres var yok değil. Sabahtan beri burada iki üç kişi öksürdü ben bile rahatsız oldum, bugünkü kalabalıkta sıcağında etkisi olabilir. Burası zaten kalabalık bir cadde koronanın burada çok geçtiğini sanmıyorum. Çok yoğun bir cadde insanlar çok takmıyor takar gibi görünüyor ama o eski stres yok gibi artık" diye konuştu.

Mustafa Demircan isimli bir vatandaş da ,"Kalabalık herkes dışarıya attı kendini. Orucun vermiş olduğu stres bir de havanın güzel olması herkesi dışarıya yönlendirdi. Bir de alışveriş sıkıntısı var herkesin iftar için bir şeyler alması gerekiyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalarBakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

En Çok Okunan Haberler

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin babasına taziye telefonu

Polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti! Erdoğan'dan babasına taziye telefonu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

İzmir’de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde bulundu

Aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde bulundu

Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı

Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.