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  4. İstanbul’da şaşırtan manzara! Kavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı

İstanbul’da şaşırtan manzara! Kavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı

13.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükada'da rıhtıma yakın bir ara sokakta gerçekleşen martıların kavgasını Fotoğrafçı Onur Emirtekim görüntüledi. Kuşlar birbirleri ile kavga ederken çevreden geçen vatandaşların kuşları ayırmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Büyükada'da gerçekleşen martıların kavgasını ada sakinleri ayırmaya çalıştı. İlk önce birbirlerine karşı sesler çıkaran martılar vatandaşların ilgisini çekerek izlemelerine neden oldu. Daha sonra birbirlerine saldıran martıları gören bir vatandaş “Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi” dedi. Bir hayvan sever ise eline aldığı poşet ile martıları kovalayarak birbirinden ayırmaya çalıştı. Martılar ise bir süre sonra kavga etmeyi bırakarak birbirlerinden uzaklaştı.

(İHA)

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