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  4. İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Seyir halinde yatarak araç kullandı

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Seyir halinde yatarak araç kullandı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de seyir halindeki bir sürücü, sahilde güneşlenircesine koltuğu geri yatırıp ellerini bırakarak otomobil kullandı. Trafiği tehlikeye atan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece D-100 kara yolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

YATARAK ARAÇ KULLANDI

İddiaya göre, seyir halindeki lüks otomobilin sürücüsü sürücü koltuğunu tamamen geri yatırdı. Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş görüntüledi. Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücünün otomobili nasıl kullandığı ise bilinmiyor.

Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, yoluna aynı şekilde devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

(İHA)

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