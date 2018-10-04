HABER

İstanbul'da satırlı koca dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:23 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece’de kıskançlık krizine giren şahıs, eşini satırla boğazını keserek feci şekilde öldürdü. Olayın ardından kaçan koca, polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır kıskançlık problemi yüzünden ayrı evlerde kalan Adil D. (68) ile eşi İkram D. (57), iddiaya göre geçen ay ailelerin araya girmesiyle barıştı.

SATIRLA EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Barışan çift, tekrar Küçükçekmece’deki evlerinde yaşamaya başladı. Sabah ikili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adil D., eline aldığı satırla eşini boğazını keserek feci şekilde öldürdü.

Yaşanan olay sonrasında kaçan Adil D., bir süre sonra polisleri arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından İkram D’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, eşini feci şekilde öldürerek kaçan Adil D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

PARTNERSakın bu isimleri Google'da aramayın!Sakın bu isimleri Google'da aramayın!
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Kalp nakliyle hayata tutunduKalp nakliyle hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul cinayet satır

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

Kanuni Sultan Süleyman hangi padişahın oğludur? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Kanuni Sultan Süleyman hangi padişahın oğludur? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler

İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler

Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı

Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı

Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.