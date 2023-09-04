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  4. İstanbul’da satırlı ve sopalı meydan kavgası! Kadını yerde sürükleyip dövdüler

İstanbul’da satırlı ve sopalı meydan kavgası! Kadını yerde sürükleyip dövdüler

04.09.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda iki kadın arasında çıkan para ve yer kavgasında ortalık karıştı. Kavganın büyümesiyle olaya dahil olan çevredekiler satır ve sopalarla birbirine saldırırken, bir kadın uzun süre yerde sürüklendi. Dehşet anları kameralara yansıdı. Polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim’de dilencilik yaptığı öğrenilen iki kadın arasında para ve yer konusundan dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle iki kadın saç baş birbirine girerken, sokakta bulunan diğer şahıslar da ellerine aldıkları satır ve sopalarla olaya dahil oldu. Bir anda meydan kavgasına dönen olayda bir kadının uzun süre yerde sürüklenmesi gözlerden kaçmadı.

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KADINA YERDE YUMRUK ATIP SOPAYLA VURDULAR

O esnada aracıyla olay yerine gelen bir şahıs ise önce aracından indi, sonrasında ise kavga eden şahıslardan birisinin sopasını zorla alarak kavgaya dahil oldu. Şahsın, birkaç kişiye sopayla vurduktan sonra aracına binerek sokaktan ayrılması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Sokak ortasında yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu kavga

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