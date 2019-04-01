İstanbul'da seçim muamması! AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Ekrem İmamoğlu açıklamasında, "Şu anda biz ne yazık ki 5 saat itibariyle AA'nın veri girmediğini yaşamaktayız. Milletin kurumu olan AA'nın Türkiye demokrasi tarihine çok kötü bir iz bırakmıştır. Türkiye demokrasi tarihi bunu hiç unutmayacaktır. Tüm yetkilileri, görevlileri göreve davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini dinledik. Verdiği ifadelere bakarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile yetkilileri göreve davet ettiğini düşünüyorum. Şu anda girişi yapılmayan Genel Merkezi sistemimizde 7 sandık vardır. Aradaki fark 27 bin 919'dur. AA'nın hala açıklama yapmamasına karşın biz CHP ve İYİ Parti ittifakı olarak İstanbul'daki merkezimizden açıklama yapmaya devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da seçim sonucu merakla beklenmeye devam ediyor. AA'nın ve YSK'nın açıklamaları merakla beklenirken Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak peş peşe kamera karşısına geçti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söyledi.

Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il başkanlığı olarak bu saatlere kadar olan çalışmalarda kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirterek, burada yaklaşık 290 binin üzerinde de geçersiz oy bulunduğunu ifade etti.

Bu geçersiz oyların büyük bölümünün önde oldukları ilçelerde bulunduğunu dile getiren Şenocak, "İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır. Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuçlarımızın İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

