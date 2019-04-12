İstanbul’da seçim sonuçlarının son durumu ne? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı ne durumda? Seçim tekrarlanabilir mi?

Yerel seçimlerin bitmesinin üzerinden epey bir süre geçmesine ve birçok il ile ilçede yeni belediye başkanları göreve başlamasına rağmen İstanbul düğümü bir türlü çözülmüyor. Gözler her an YSK tarafından yapılacak açıklamalarda. Maltepe ilçesinde oyların sayımına devam edilirken, kilit ilçe olan Büyükçekmece ile ilgili kararın ertelenmesi, sonuçların birkaç gün daha netleşmeyeceği yönünde bir görüş oluşturdu. Seçim sonrası yapılan açıklamalar, Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu’na yöneltilen suçlamalar ile Türkiye oldukça hareketli bir seçim dönemi geçiriyor. İstanbul yerel seçimleriyle alakalı daha detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ! 31 MART'TAN BUGÜNE OLAYLAR Sandıkların açılmaya başlaması ile birlikte Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım arasında çekişmeli sonuçlar oluşmaya başlamıştı. 31 Mart gecesinin ilerleyen saatlerinde her iki aday da seçimi kazandıklarına dair açıklamalarda bulunmuşlardı. İlk sonuçların netleşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık 20 bin civarında olan oy farkı düzeltmeler ile birlikte şu an 13 bin rakamına geriledi.

AK Parti tarafından yapılan itirazlar sonrasında tutanaklardaki maddi hataların düzeltilmesi ve geçersiz oyların tekrar sayılması ile farkın kapanmaya başlaması diğer ilçeler için de yeniden sayımları gündeme getirmişti. BÜYÜKÇEKMECE KAOSU Ak Parti’nin seçim sonrası yaptığı başvurulardan bir tanesi de Büyükçekmece ilçesinde seçmen kaydırma yönündeki iddialara istinaden bu ilçede seçimlerin tamamen iptali talebi idi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu ilçe ilgili değerlendirme süreci, daha sonra karara bağlanmak üzere ertelendi. AK Parti temsilcilerine göre bu ilçede yapılacak değişiklik, seçimin kaderini etkileyecek boyutta. Diğer yandan da Millet İttifakı temsilcileri ile Ekrem İmamoğlu bu iddiaların tamamen asılsız olduğu yönünde açıklamalarda bulunmaya devam ediyorlar. Seçmen kaydırma hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten CHP sözcüleri, seçim tekrar yapılsa bile sonucun değişmeyeceği noktasında ısrarcılar. İSTANBUL SEÇİMLERİ TEKRARLANACAK MI? Türkiye’nin kalbi konumundaki İstanbul ile ilgili en çok merak edilen konu seçimlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı. AK Parti seçimlerin tekrarlanması yönünde ısrarcı. Bazı seçmenlerin oylarını parti amblemi üzerine basmaları ve bu oyların geçersiz sayılmasının seçim sonuçları üzerindeki etkisi büyük. Yeniden bir seçim yapılırsa AK Parti, sandıktan galip çıkacağını yineliyor. Şu anda İstanbul seçimlerinin yenilenip yenilenmeyeceği ile ilgili net bir gelişme yok. Nihai kararın Maltepe sandıklarının bitmesi ve Büyükçekmece ile ilgili sonuca varılmasının ardından belli olması bekleniyor. Maltepe ilçesinde sayım yapan kurul sayısının düşürülmesinin ardından sandıkların tamamının sayılmasının hafta sonunu bulması bekleniyor.