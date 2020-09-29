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İstanbul'da servis çıkmazı! Çocukları okula veliler götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da okul servislerinin birçoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmıyor. Son yapılan UKOME toplantısında servisçilere verilen yüzde 11,50 oranındaki zammı yetersiz bulan servis şoförleri giderlerini karşılayamadıklarını belirtiyor. Veliler ise servislerinin çalışmaması nedeniyle çocuklarını kendi imkanları ile okula getirip götürüyor.

İstanbul'da servis çıkmazı! Çocukları okula veliler götürüyor

UKOME tarafından yapılan toplantıda öğrenci ve personel servislerine yönelik İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yüzde 33,15 zam talebinde bulunmuştu. UKOME kararıyla alt komisyonun teklif ettiği yüzde 11,50 oranındaki zam teklifi kabul edildi. Zammın ardından İstanbul'da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu. Yüz yüze eğitimde kademeli sisteme geçilmesi, öğrenci sayısında düşüş yaşanması nedeniyle yeni zammı yeterli bulmayan pek çok servis şoförü çalışmıyor.

'OLAĞANÜSTÜ HAL TARİFESİ İSTİYORUZ'

İSTESOB Başkanı Hamza Öztürk ise yüzde 33,15 oranındaki zam taleplerinin sadece pandemi süreci için geçerli olduğunu ve bu şartlarda çalışmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Biz normal zamandaki zammı yüzde 33 oranında istemiyoruz. Bu salgın döneminde az öğrenci taşırken bu zam uygulanırken yapılırsa öğrenci taşınır. İstanbul’da özellikle öğrenci servisi taşımacılığı bitmek üzere. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri haftada bir gün okula gidiyorlar. Nasıl bir ücret talep edeceğimizi bilmiyoruz. Ayda 4 gün 3 öğrenci taşınsa bile ne arabayı ne şoförü kurtarıyor. Biz bu yüzden olağanüstü hal tarifesi istiyoruz. Nasıl şehirlerarası otobüslerde özel bir rakam açıklandıysa servislerde de bu olsun. Normale döndüğümüz zaman bizim zam talebimiz olmasa da olur. Seyreltilmiş eğitim döneminde çalışmamız isteniyorsa bir şeylerin farklı olması lazım. Bütün yük servisçiye yükleniyor. Bizim de çocuklarımız ve geçindirmemiz gereken bir ailemiz var.”

'BU DURUMDA SERVİSÇİLER VE VELİLER KARŞI KARŞIYA GELİYOR'

Devlet okullarında servislerin neredeyse hiç çalışmadığını belirten Öztürk, bir sonraki UKOME toplantısında zam taleplerini tekrar gündeme getireceklerini söyledi. Öztürk, “Bazı özel okullar ekonomik olarak servisçiyi destekledikleri için araç var ama devlet okullarında neredeyse servis yok. Az sayıda özel okul 'ücret farkını biz vereceğiz' dediği için çalışanlar var onun haricinde servisler çalışmıyor. Ücretimizi günlük talep etsek hiç araç olmaz. Her halükarda aylık servis ücreti talep edeceğiz. Bu konuyu yeniden UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Bu durumda servisçiler ve veliler karşı karşıya geliyor. Biz velilerle tartışmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

'16 KİŞİLİK SERVİSTE 5 ÖĞRENCİ TAŞIDIM, ŞU AN TAMAMEN EKSİDEYİZ'

Servis şoförü Rıdvan Burak Uğur ise “Veliler çocuklarını kendisi getirdiği için araçlarımız şu anda tamamen boşta. Çalışmadığımız için zammın bize hiçbir etkisi olmadı. Servis yaptığım okulda aktif olarak bugün çalışmaya başladım. Benim aracımda hostes aktif olarak çalışıyor. Onun maaşı, sigortası, aracın masrafları var. Ben bu giderleri iki gün çalıştığım sürece nasıl karşılayacağım. 16 kişilik serviste 5 öğrenci taşıdım. Şu an tamamen eksideyiz” dedi

Veliler ise servislerin çalışmaması nedeniyle çocuklarını okula kendi imkanları ile götürüyor. Kimi veliler evden çalıştığı için bu durumun sorun olmadığını belirtirken kimisi de işten izin alarak geldiğini ve servisler çalışmadığı için zorlandıklarını belirtiyor.

Bu süreçte servislerin tam zamanlı çalışmamasına rağmen aylık ücret talep ettiğini söyleyen velilerden Berat Santepe de “Servisler haftada 1-2 defa gelmesine rağmen haftada 5 gün hizmet veriyormuş gibi ücret alıyorlar. Maliyetleri düşecek, 3 gün çalışmayacaklar. Şimdi evden çalıştığım için servis kullanmıyoruz ancak iki hafta sonra mecburen kullanacağız. Servisçiler ne derse de o ücreti vermek zorunda kalacağım. Bu ücretin adaletli olduğunu düşünmüyorum” dedi.


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