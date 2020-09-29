İstanbul'da servis çıkmazı! Çocukları okula veliler götürüyor

UKOME tarafından yapılan toplantıda öğrenci ve personel servislerine yönelik İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yüzde 33,15 zam talebinde bulunmuştu. UKOME kararıyla alt komisyonun teklif ettiği yüzde 11,50 oranındaki zam teklifi kabul edildi. Zammın ardından İstanbul'da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu. Yüz yüze eğitimde kademeli sisteme geçilmesi, öğrenci sayısında düşüş yaşanması nedeniyle yeni zammı yeterli bulmayan pek çok servis şoförü çalışmıyor.

'OLAĞANÜSTÜ HAL TARİFESİ İSTİYORUZ'

İSTESOB Başkanı Hamza Öztürk ise yüzde 33,15 oranındaki zam taleplerinin sadece pandemi süreci için geçerli olduğunu ve bu şartlarda çalışmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Biz normal zamandaki zammı yüzde 33 oranında istemiyoruz. Bu salgın döneminde az öğrenci taşırken bu zam uygulanırken yapılırsa öğrenci taşınır. İstanbul’da özellikle öğrenci servisi taşımacılığı bitmek üzere. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri haftada bir gün okula gidiyorlar. Nasıl bir ücret talep edeceğimizi bilmiyoruz. Ayda 4 gün 3 öğrenci taşınsa bile ne arabayı ne şoförü kurtarıyor. Biz bu yüzden olağanüstü hal tarifesi istiyoruz. Nasıl şehirlerarası otobüslerde özel bir rakam açıklandıysa servislerde de bu olsun. Normale döndüğümüz zaman bizim zam talebimiz olmasa da olur. Seyreltilmiş eğitim döneminde çalışmamız isteniyorsa bir şeylerin farklı olması lazım. Bütün yük servisçiye yükleniyor. Bizim de çocuklarımız ve geçindirmemiz gereken bir ailemiz var.”