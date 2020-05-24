HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da sessiz bayram! Dolup, taşan camiiler ve meydanlar boş kaldı

İstanbul’da sessiz bayram! Dolup, taşan camiiler ve meydanlar boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 07:04 | Son Güncelleme

Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında bu bayramda bayram namazının kılınmayacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda önceki gece 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. Her bayram sabahı İstanbul’da dolup, taşan Eyüp Sultan Cami ve Sultanahmet Camilerinde namaz kılınmadı. Namaz saatinde camilerden tekbir sesleri yükseldi.

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye’de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamayacak. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması bayram süresince devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda her bayram sabahı dolu olan meydanlar ve camilerde bu sabah bayram namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında camiler kapalı olduğu için bayram namazı kılınmayacak” şeklinde idi. İstanbul’un önemli mekanlarından biri olan Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Caminde sessizlik hakim oldu. İstanbul için olan namaz saatinde ise minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Valilik uyarmıştı! Fırtına Antalya'yı çok sert vurduValilik uyarmıştı! Fırtına Antalya'yı çok sert vurdu
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı
1/

En Çok Okunan Haberler

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! İlk kez yaşandı

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! İlk kez yaşandı

Antalya’da korkunç görüntü! Ekipler seferber oldu

Antalya’da korkunç görüntü! Ekipler seferber oldu

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler

Daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarından tezi yok başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarından tezi yok başlatıyoruz

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

Diğer Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu 3 kişi cezadan kaçamadı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu 3 kişi cezadan kaçamadı

Valilik 1 saat öncesinden uyarmıştı! Fırtına Antalya'yı çok sert vurdu

Valilik uyarmıştı! Fırtına Antalya'yı çok sert vurdu

10 dakika süren kovalamaca kanlı bitti

10 dakika süren kovalamaca kanlı bitti

Aksaray'da hareketli dakikalar! Böyle yakalandılar

Aksaray'da hareketli dakikalar! Böyle yakalandılar

İl il bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı yerine Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı yerine Duha namazı nasıl kılınır?

Kısa Bayram mesajları 2020: Ramazan Bayramı'nda kısa mesajlar ile jest yapın!

Kısa Bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.