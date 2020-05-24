İstanbul’da sessiz bayram! Dolup, taşan camiiler ve meydanlar boş kaldı

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye’de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamayacak. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması bayram süresince devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda her bayram sabahı dolu olan meydanlar ve camilerde bu sabah bayram namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında camiler kapalı olduğu için bayram namazı kılınmayacak” şeklinde idi. İstanbul’un önemli mekanlarından biri olan Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Caminde sessizlik hakim oldu. İstanbul için olan namaz saatinde ise minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

(İHA)

