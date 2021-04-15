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  4. İstanbul'da seyahat kısıtlaması denetimi! Araçlar tek tek durduruldu

İstanbul'da seyahat kısıtlaması denetimi! Araçlar tek tek durduruldu

15.04.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. İstanbul'un giriş çıkış noktalarında denetim yapan polis ve jandarma ekipleri izin belgesi kontrolü yaptı.

İstanbul'da seyahat kısıtlaması denetimi! Araçlar tek tek durduruldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararı dün saatler 19.00'u gösterdiğinde İstanbul'da da uygulanmaya başlandı. Polis ve jandarma ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturdu. D-100 Karayolu Gümüşyaka'da denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, gelen araçları tek tek durdurarak, seyahat izin belge kontrolü yaptı.

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Denetim noktalarından bir diğeri ise D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde oluşturuldu. Polis ekipleri İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Tüm araçlar, polis ekipleri tarafından tek tek durdurulup izin belgeleri soruldu. Yapılan denetim sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin denetimleri sabah saat 05.00'e kadar sürdü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması İstanbul

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