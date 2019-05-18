HABER

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta, İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliler arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Jandarma ekipleri, aracı çarparak durdururken çıkan çatışmada 2 şüpheli yaralandı.

Olay, Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde olduğu aracı kovalıyordu. Yaşanan kovalamaca jandarma ekiplerinin şüphelilerin içinde bulunduğu araca çarparak durdurması ile son buldu. Zanlılar, silahlarına davranarak jandarma ekiplerine ateş edince karşılıklı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 şahıs yaralanarak kaçtı. Şüpheliler yaralı halde fazla uzağa gidemezken, ihbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise geniş kapsamlı incelemeye başladı.

jandarma-ile-uyusturucu-saticilari-arasinda-catisma-2-supheli-yarali-1-_8828_dhaphoto1

(İHA)

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktıKayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı
Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyedeMeclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt çatışma

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.