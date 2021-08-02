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İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye dayandı! Meteoroloji uyarmıştı

02.08.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı. Aşırı sıcak ve yüksek nem bunaltırken, vatandaşlar kendini Boğaz'a attı.

İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye dayandı! Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklara karşı uyardığı İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 39 dereceyi buldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Eyüpsultan'da sıcaklık saat 15.00 sıralarında 39 derece olarak ölçüldü.

Aynı saatlerde Şişli 37,4, Sarıyer 37,1, Sancaktepe 36,9, Arnavutköy ve Beykoz 36,3, Fatih ise 36,1 derece oldu.

SICAKTAN BUNALANLAR BOĞAZ'A AKIN ETTİ

Asya'yı Avrupa'ya, Karadeniz'le de Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğaz'ı kentte yaşayanların yanı sıra il dışından gelenlerin ilk uğrak noktalarının başında geliyor. Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan, Sarıyer sahil şeridinde bazı vatandaşlar da burada denize girmeyi tercih ediyor.

Her mevsim milyonları ağırlayan sahil şeridine serinlemek için gelenler, yanlarında getirdikleri şezlong, havlu ve portatif masalarla 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığında hem eşsiz manzaraya karşı denize giriyor hem de serinlemenin keyfini sürüyor.

Aşiyan semtinde denize giren Durmuş Kendir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde oturmaktansa Boğaz'a gelip çay ve kahvelerini içip serinlemeyi tercih ettiklerini söyledi. Uzun yıllardır aynı yerde denize girdiğini anlatan Kendir, "Boğaz'da yüzmek dünyanın en iyi hissi. Dünyanın en güzel yeri, Türkiye'nin en güzel yeri, İstanbul'un en güzel yeri. İki Hisar'ın arasındayız boğazın ortasındayız yani. Hayatımızdan memnunuz." diye konuştu.

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Emrah Tutan ise Boğaz'a yakın oturduğu için geldiklerini ve serin suyun tadını çıkardığını kaydetti.

Denize girip serinlediğini ifade eden Tutan, şöyle konuştu:

"Dünyanın en güzel şehrinde ve en güzel yerinde denize girmek muazzam. Akıntı çok ve bundan dolayı da su diğer plajlardaki su gibi sıcak da değil, daha serin. Ancak boğaz suyu dediğimiz zaman da tabii bunun tehlikeleri de var. Onun farkındayız. Burada denize giren herkes de farkında ancak kıyılarda yüzüldüğü için çok fazla o risk alınmıyor. Açıkları giden vatandaşlar oldu mu tabii biz buranın müdavimleri olarak kendilerini uyarıda da bulunuyoruz."

Sahil şeridinde bulunan merdivenlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından risk oluşturduğu için kaldırıldığını aktaran Tutan, "Geçtiğimiz günlerde burada bir amca denize düştü. Merdivene kadar yüzmeden akıntı bir anda açığa doğru alınca amcayı mecbur suya atlamak zorunda kaldık ve kendisini çıkarttık. Buradan Büyükşehir Belediyesine istekte bulunuyoruz. Mevcut merdivenin, yaklaşık 30-40 metre yanına bir merdiven daha talep ediyoruz." diye konuştu.

BU SAATLERE DİKKAT

Yetkililer, 11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji sabah saatlerinde yaptığı uyarıda hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmininde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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