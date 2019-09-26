İstanbul'da şiddetli deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı

İstanbul bugün Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem İstanbul haricinde çevre illlerde de hissedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştı." denildi.
YORUM YAP0
İstanbul bugün Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem İstanbul haricinde çevre illlerde de hissedildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum