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İstanbul'da şiddetli lodos! Çamlıca'da dev Türk bayrağı uçtu, Çatalca'da saat kulesi devrildi

29.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çatalca'da saat kulesi devrildi, Çamlıca Tepesinde ise dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu.

İstanbul'da şiddetli lodos! Çamlıca'da dev Türk bayrağı uçtu, Çatalca'da saat kulesi devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

SAAT KULESİ DEVRİLDİ

Çatalca Serbest Bölgede kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı.

TÜRK BAYRAĞI DİREKTEN KOPUP UÇTU

Öte yandan İstanbul’un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesinde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli rüzgara dayanamayarak direkten kopup uçtu.

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KAYBOLAN BAYRAK BULUNDU

Gökyüzünde uçan bayrak Çamlıca Tepesinden uzaklaştı. Kaybolan bayrak, Üsküdar'da bulunan bir okulun bahçesinde polis ekipleri tarafından bulundu.

Kaynak: İHA-DHA

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